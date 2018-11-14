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İstanbul'da motosiklet hırsızlığına yönelik operasyon: 14 gözaltı

İstanbul'da motosiklet hırsızlığına yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

  • AA
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Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kadıköy, Ataşehir, Üsküdar ve Ümraniye'de meydana gelen motosiklet hırsızlıklarına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, 3 aylık teknik ve fiziki çalışmanın ardından Özel Harekat polisinin de desteğiyle Ataşehir, Ümraniye, Sancaktepe ve Çekmeköy'de belirlenen 16 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyonda, aralarında örgüt elebaşı olduğu öne sürülen Alican O'nun da bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çalıntı 11 motosiklet ile motosiklet parçaları ele geçirildi.

- Şifreli konuşma çözüldü

Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin 3 aydır yürüttüğü teknik destekli çalışmaya, şüphelilerin telefonda birbirleriyle şifreli konuşmaları da takıldı.

Şüphelilerin telefonla konuşurken polise yakalanmamak şifreli konuştukları, kamuoyunda "çenç" olarak bilinen yöntemle çalıntı motosikletlerin motor ile şasi numaralarını kazalı motosikletle değiştirmek için "evlendirmek" kelimesini kullandıkları tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin Gayrettepe'deki Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

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