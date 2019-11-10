23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,765
  • 6,3579
  • 271.52
  • 103153
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

İstanbul'da otomobil restoranın bahçesine girerek devrildi: 2 yaralı

İstanbul Avcılar'da, otomobilin bir restoranın bahçesine girerek devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Avcılar E-5 yan yol istikametinde, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 34 VM 409 plakalı otomobil, bir restoranın bahçesine girdi. Bahçedeki güvenlik kulübesine ve ahşap merdivenlere çarpan otomobil devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ve yanında bulunan kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Beşiktaş’ta otobüsün durağa daldığı dehşet anların görüntüleri ortaya çıktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Sivillerin yardımına Türk Kızılay'ı koştu

Sivillerin yardımına Türk Kızılay'ı koştu

'Türkiye güçlü ailelerle yükselecek'

'Türkiye güçlü ailelerle yükselecek'

Uludağ'da müthiş keşif

Uludağ'da müthiş keşif

Meteoroloji duyurdu: 4 ila 8 derece üzerinde seyredecek

Meteoroloji duyurdu: 4 ila 8 derece üzerinde seyredecek

Musluğu kısmadı, % 10 barajını aştı

Musluğu kısmadı, % 10 barajını aştı

Rasulayn Hastanesi şifa dağıtmaya başladı

Rasulayn Hastanesi şifa dağıtmaya başladı

Kurda istikrarı yakaladık

Kurda istikrarı yakaladık

Mehmetçik, Tel Abyad ve Rasulayn’da kandil simidi dağıttı

Mehmetçik, Tel Abyad ve Rasulayn’da kandil simidi dağıttı
 

POPÜLER HABERLER

MİT ve Jandarmanın gerçekleştirdiği hava destekli operasyonunu görüntüleri ortaya çıktı

MİT ve Jandarmanın gerçekleştirdiği hava destekli operasyonunu görüntüleri ortaya çıktı

Çin üretimi savaş uçağına Türkiye damgası

Çin üretimi savaş uçağına Türkiye damgası

Toplu taşımadaki en garip yolcular!

Toplu taşımadaki en garip yolcular!

Bunu da yaptılar: Bize cesetleri satıyorlar!

Bunu da yaptılar: Bize cesetleri satıyorlar!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA