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Yaşam

İstanbul'da pitbull dehşeti! 7 yaşındaki çocuğu zor kurtardılar

Ataşehir'de pitbull cinsi bir köpek, sokakta arkadaşıyla oynayan bir çocuğa saldırdı. Köpeğin saldırısına uğrayan çocuk, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

AA8 Haziran 2025 Pazar 08:31 - Güncelleme:
İstanbul'da pitbull dehşeti! 7 yaşındaki çocuğu zor kurtardılar
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, pitbull cinsi köpeğin Aşık Veysel Mahallesi'nde bir apartmanın önünde bir çocuğa saldırdığına yönelik ihbar üzerine olay yerine gitti.

Yapılan ilk incelemede bacak ve karnından yaralandığı tespit edilen A.Y.Y'nin (7) hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirlendi.

Olay yerinde yapılan araştırmalarda, A.B.A. (16) ve M.A'nın (18) köpeklerini ağızlıksız ve tasmasız şekilde serbest bırakıp, bahçeye saldıkları, olayın ardından da içeriye aldıkları tespit edildi.

Köpek belediye görevlilerince muhafaza altına alınırken gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında "hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması" suçundan işlem başlatıldı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde A.Y.Y. ile beraber başka bir erkek çocuğunun apartmanın önünde alanda yürüdüğü sırada pitbull cinsi köpeğin binanın bahçe kapısından içeriye girerek, saldırdığı anlar yer alıyor.

Diğer çocuğun kaçtığı, sokağa doğru koşup, bir süre sonra apartmanın önüne geri dönen A.Y.Y'nin yere düştüğü sırada köpeğin saldırısına uğradığı, çevredekilerin müdahalesiyle köpeğin uzaklaştığı görüntülerde görülüyor.

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