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Yaşam

İstanbul'da pitbull saldırısı: Sahibine 14 bin 982 lira ceza kesildi

İstanbul Maltepe'de bir kişiye saldıran pitbull cinsi köpek muhafaza altına alınırken sahibine 14 bin 982 lira ceza uygulandı.

AA22 Nisan 2022 Cuma 10:57 - Güncelleme: 22 Nisan 2022 Cuma 10:57
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Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, 19 Nisan'da Altayçeşme Mahallesi Öz Sokak'ta kaldırımda yürüyen Mustafa Özen'in panikleyerek kaçtığı sırada iki köpek tarafından saldırıya uğrayıp yaralanmasına ilişkin çalışma başlattı.

Yapılan araştırmada saldırıyı gerçekleştiren pitbull cinsi köpeğin sahibinin Eyüp A. olduğu belirlendi.

Ekiplerce muhafaza altına alınan köpek, Maltepe Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Emniyette 15 ayrı suçtan kaydı bulunan Eyüp A. hakkında da Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 14 bin 982 lira idari para cezası uygulandı.

Bu arada, Mustafa Özen'in iki köpeğin saldırısına uğraması güvenlik kamerasına yansımıştı. Kayıtlarda kaldırımda yürüdüğü sırada köpekleri gören Özen'in panikleyerek kaçtığı, kendisini kurtarmak için park halindeki otomobilin üzerine çıktığı, yoldan otomobiliyle geçen sürücünün durumu fark ederek Özen'i aracına aldığı görülüyordu.

Yaralı Özen, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

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