İstanbul'da sağanak bilançosu: Metrekareye 97 kilo yağış düştü

İstanbul, hafta sonundan itibaren etkisini gösteren şiddetli sağanak yağışla birlikte zorlu saatler yaşadı. Özellikle Anadolu ve Avrupa yakasının birçok ilçesinde su baskınları, toprak kaymaları ve ağaç devrilmeleri gibi olaylar peş peşe yaşanırken, kentte büyük çaplı bir müdahale operasyonu başlatıldı. İstanbul Valiliği, sağanak yağışın geride bıraktığı bilançoyu kamuoyuyla paylaştı.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

İstanbul Valiliği, Cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren kent genelinde etkili olan sağanak yağışta metrekareye ortalama 97 kilogram yağış düştüğünü, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ise 670 ihbarın geldiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan hava tahmin raporları çerçevesinde İstanbul için sağanak yağış uyarısı yapıldığı hatırlatıldı.

ÜMRANİYE'DEN BEYLİKDÜZÜ'NE 8 İLÇEDE YAĞIŞ YOĞUNLAŞTI

Yağışlı havanın, uyarılara paralel olarak Cumartesi günü öğle saatlerinden itibaren etkili olduğu belirtilen açıklamada, "İstanbul genelinde 29.03.2026 Cumartesi Günü öğle saatlerinden, 31.03.2026 Salı Günü sabah saatlerine kadar il genelinde etkili olmuştur. Yağışlar, özellikle Ümraniye, Sarıyer, Üsküdar, Kadıköy, Beykoz, Bakırköy, Kartal, Beylikdüzü ilçelerinde yoğunlaşmıştır. Bu süre zarfında İstanbul'un farklı bölgelerinde metrekareye ortalama 97.8 kg yağış düştüğü tespit edilmiştir" denildi.

6 BİN 903 PERSONEL VE 2 BİN 505 ARAÇLA SAHADA MÜDAHALE

Açıklamada, Valilik koordinasyonunda devam eden çalışmalar kapsamında AFAD, İBB, İlçe Belediyeleri toplam 6 bin 903 personel, 2 bin 505 araç, iş makinası ve 824 ekipman ile sahadan gelen ihbarlara en kısa sürede müdahale edilerek vatandaşların mağduriyetini en alt seviyede tutmaya çalışıldığı kaydedildi.

375 SU BASKINI VE 18 TOPRAK KAYMASI YAŞANDI

112 Acil Çağrı Merkezine toplam 670 ihbarın geldiğinin bildirildiği açıklamada 375 su baskını, 18 toprak kayması, 2 mahsur kalma, 26 ağaç devrilmesi, 16 duvar çökmesinin yaşandığı belirtildi.