''Vuruldum'' diyerek polisi aramıştı! İşin aslı hastanede ortaya çıktı

AA 14 Nisan 2020 Salı 16:15 - Güncelleme: 14 Nisan 2020 Salı 16:22

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Beşiktaş bağlantı yolu Balmumcu mevkisinde, yol kenarında silahla bacağından vurulmuş bir kişi olduğu ihbarı üzerine, olay yerine gitti.

Sol bacağından yaralandığı görülen ve ilk ifadesinde "yol kenarında içki içerken göremediği bir kişi tarafından vurulduğunu" söyleyen Bekir Y, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Bekir Y'nin bacağına isabet eden kurşunun, vücuduna paralel tutulan ve yakın mesafeden ateşlenen bir silahtan çıkış yaptığı belirlendi.

Polis ekipleri, elde edilen bilgileri kendisine söylediğinde, Bekir Y. "yanlışlıkla kendisini vurduğunu ve silahı saklaması için yeğeni Hasan Hüseyin Ü'ye verdiğini" itiraf etti.

İfadesine başvurulan Hasan Hüseyin Ü'nün silahı Bekir Y'nin evine sakladığını tespit eden polis ekipleri, evde yaptığı aramada ruhsatsız tabanca ile 12 mermi buldu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.