İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Mart 2023 Perşembe / 17 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,9533
  • EURO
    20,0328
  • ALTIN
    1107.23
  • BIST100
    5485.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • İstanbul'da sular çekildi! Barajların içerisindeki arabalar gün yüzüne çıktı
Yaşam

İstanbul'da sular çekildi! Barajların içerisindeki arabalar gün yüzüne çıktı

İstanbul'un barajlarında su seviyesi son 10 yılın en düşük noktasına gelmesi ile birlikte barajların içerisindeki arabalar gün yüzüne çıktı. Suların çekildiği Alibey Barajı'nda ortaya çıkan 3 araba ise hala kaldırılmadı. Mağlova ve Güzelce Kemerleri'nin tamamen ortaya çıktığı Alibey Barajı havadan görüntülendi.

IHA9 Mart 2023 Perşembe 11:34 - Güncelleme:
İstanbul'da sular çekildi! Barajların içerisindeki arabalar gün yüzüne çıktı
ABONE OL

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre İstanbul'da son 10 yılın en kurak dönemi yaşanıyor.

Kuraklık nedeniyle İstanbul'un barajlarında sular çekilince ortaya ilginç ilginç manzaralar çıktı. Alibey Barajı'nda su seviyesinin düşmesi ile birlikte ortaya 3 araba çıkması görenleri hayrete düşürdü.

Baraj çevresinde onlarca araba tekerleği, küvet, plastik ve cam atıklar da bulunuyor. İstanbulluların kullandığı suyun ne kadar çöp ve kirlilik barındırdığı ise gözler önüne serildi.

2013 yılında yüzde 76 doluluk oranına sahip Alibey barajı 2023 yılında yüzde 10 seviyelerine kadar düştü. Havadan görüntülenen barajın üzerinde bulunan Mağlova ve Güzelce Kemerleri ise tamamen ortaya çıktı.

Kuraklık nedeniyle suların çekildiği noktalarda toprağın çatladığı görüldü. İstanbul genelindeki barajların ortalama doluluk oranları yüzde 35 oranına geriledi. Beklenen yağışların gelmemesi nedeniyle su seviyesi git gide azalırken, uzmanlar vatandaşların su kullanımı konusunda tasarruflu olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.