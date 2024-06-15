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Yaşam

İstanbul'da tarihi mekanlar arife günü doldu taştı

Fatih'te tarihi ve turistik mekanlarıyla öne çıkan Eminönü'nde arife günü Kurban Bayramı alışverişi hareketliliği yaşandı.

AA15 Haziran 2024 Cumartesi 16:41 - Güncelleme:
İstanbul'da tarihi mekanlar arife günü doldu taştı
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Bayram dolayısıyla alışveriş yapmak isteyenler, kentin geleneksel mekanlarından Mısır Çarşısı ile çevresini tercih etti.

Kurulan tezgahlarda bayramlık şeker, lokum ve çikolatalar müşterilerin beğenisine sunulurken kahvaltılık ürün, kuruyemiş ve kahve satılan iş yerleri de alışveriş yapılan dükkanların arasında yer aldı.

Alışveriş yapan vatandaşlardan Recep Yaman, Zeytinburnu'nda oturduğunu ve huzur bulmak için Eminönü'ne geldiğini söyledi.

Bölgenin tarihi özelliğine değinen Yaman, cami ve türbe gibi dini yerlere ziyaretler yaptığını belirtti.

Alışverişini de Mısır Çarşısı'ndan yaptığını anlatan Yaman, kahve, çerez tarzı ürünler aldığını kaydetti.

Esnaf Ahmet Can Aslan ise Mısır Çarşısı'na yurt dışında veya şehir dışında yaşayanların da geldiğini ve alışveriş yaptığını ifade etti.

Burasının çok popüler bir yer olduğuna dikkati çeken Aslan, "Eminönü'ne gelelim de burada bir alışveriş yapalım' diye genel kültürümüzde burası vardır. Kuruyemiş, lokum, baharat, çerez ve baklava tarzı şeyler alırlar." dedi.

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