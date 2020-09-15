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Yaşam

İstanbul'da toplu taşıma araçlarında yoğunluk

İstanbul'da mesai saatinin sona ermesiyle birlikte toplu taşıma araçlarında yoğunluk oluştu.

İHA15 Eylül 2020 Salı 19:20 - Güncelleme: 15 Eylül 2020 Salı 19:20
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İstanbul’da bugün mesai saatinin sona ermesiyle birlikte kentin pek çok farklı noktasında toplu taşıma araçlarında ve duraklarda yoğunluk oluştu. Yeni tip korona virüsle mücadele çalışmaları sürerken vatandaşların yapılan tüm uyarılara rağmen virüsü umursamadan bir arada bulunduğu ve sosyal mesafe kurallarını hiçe saydıkları görüldü. Öte yandan bazı belediye otobüslerinin İçişleri Bakanlığınca yayınlanan genelgeye göre yasak olduğu belirtilmesine rağmen yolcuların ayakta seyahat etmesine izin verdikleri kameralara yansıdı.

Araçlar yetersiz mi?

Kent genelinde özellikle iş çıkışı saatlerinde otobüs ve metrobüslerde oluşan yoğunluk “Araçlar ve sefer sayıları yetersiz mi?” sorularını ve virüsün yayılma hızının yeniden artacağı endişelerini beraberinde getirdi.

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