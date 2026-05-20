Kent genelinde iş çıkış saati olması ve yağmurun da etkisiyle ana arter, cadde ve yollarda trafik yoğunluğu oluştu.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Yenibosna, Merter, Haliç Köprüsü, Halıcıoğlu, Okmeydanı ve Mecidiyeköy mevkilerinde trafik yoğunluğu yaşanırken, kara yolunun bazı noktalarında trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

TEM Otoyolu'nda Hasdal ve Seyrantepe mevkilerinden başlayan yoğunluk, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar etkili olurken, İkitelli Masko ve Mahmutbey gişeler mevkilerinde de trafik yavaş ilerliyor.

Büyükdere Caddesi'nde Sarıyer yönü ile Levent TEM katılım yolları arasında trafik yoğunluğu gözlenirken, Karaköy-Beşiktaş sahil yolu ve Barbaros Bulvarı'nda da araçlar güçlükle ilerliyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kadıköy Uzunçayır ile Maltepe Küçükyalı mevkileri arasında her iki yönde yer yer yoğunluk yaşanıyor. Kara yolunun Kartal mevkisi Kadıköy yönünde de trafik ağır ilerliyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametindeki trafik yoğunluğu Altunizade mevkisinden başlıyor. Avrupa Yakasına geçişlerde araç yoğunluğu nedeniyle köprüde trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu yönü çıkışından başlayan trafik, TEM Otoyolu boyunca Ümraniye sapağına kadar devam ediyor.

TEM Otoyolu'nda Kurtköy Çamlıca Gişeleri mevkisinde de trafik ağır seyrediyor.

Yoğunluk nedeniyle bazı toplu taşıma duraklarında da kalabalık oluştuğu gözlendi.

İBB'nin CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelinde yüzde 85'e çıkan trafik yoğunluğu, her iki yakada da yüzde 85 olarak ölçüldü.