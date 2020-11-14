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Yaşam

İstanbul'da tramvay hattında kaza

T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında meydana gelen kaza nedeniyle seferler aksadı.

AA14 Kasım 2020 Cumartesi 18:04 - Güncelleme: 14 Kasım 2020 Cumartesi 18:04
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Kabataş-Bağcılar tramvay hattında meydana gelen kaza nedeniyle seferler bir süre aksadı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından, T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında karayolu taşıtının hattı üzerinde kaza yapması nedeniyle seferlerin bir süre Kabataş-Güngören istasyonları arasında yapıldığı duyuruldu.

Kaza yapan aracın kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.

Öte yandan Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattında geçici bir süre için seferlerin Yenikapı-Zeytinburnu istasyonları arasında yapıldığı bildirildi.

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