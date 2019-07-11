İstanbul'da yağış ne kadar sürecek?

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İstanbul'da yağış akşam saatlerinde etkisini kaybedecek

Kente dün akşamdan itibaren başlayan, sabah saatlerinde şehir genelinde etkili olan yağışın bu akşam saatlerinden itibaren İstanbul'u terk etmesi bekleniyor.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, dün akşam akşam saatlerinden itibaren Çatalca, Silivri ve Arnavutköy gibi batı bölgelerinde başlayan sağanak bugün sabah erken saatlerden itibaren şiddetini arttırarak il genelinde etkili oldu.

Eyüp, Beykoz, Kağıthane, Tuzla, Sultangazi, Ümraniye ve Üsküdar'ada etkili olan yağış, Boğaz çevresinde halen devam ediyor.

Sağanak neticesinde metrekarede ortalama 17 kilogram yağış kaydedildi. En fazla yağış Cendere Hamidiye (31kg/m2), Göktürk (29kg/m2), Cendere Organik Kimya önü (23kg/m2) ve Beykoz (19kg/m2), Şişli (18kg/m2) bölgelerine düştü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiye, İSKİ, yol bakım, çevre koruma, park bahçeler, İBB Trafik, zabıta ve 153 yerinde çözüm ekipleri yağış nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşın hazır bekletildi.

Yağışın başlangıcından itibaren İstanbul genelinde maddi hasarlı trafik kazaları dışında bir olumsuzluk yaşanmadı. Yağış süreci AKOM'dan takip edildi.

- BARAJLARIN DOLULUK ORANI YÜZDE 75'LERE ULAŞTI

Halen Boğaz çevresi ile Anadolu Yakası'nda kuvvetli rüzgarla birlikte etkili olan yağmurun öğlen saatlerine kadar kuvvetli şekilde devam etmesi, ardından hafifleyerek akşam saatlerinde bölgeyi terk etmesi bekleniyor.

Temmuz ayının il günlerinden itibaren bol güneşli ve mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının serin ve yağışlı hava nedeni ile 4-6 derece azalarak mevsim normallerine gerileyeceği, önümüzdeki hafta ortalarına kadar 24-28 derece aralığında seyredeceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da barajların doluluk oranı son yağışlarla beraber yüzde 75'ler seviyesine yükseldi.

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