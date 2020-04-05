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Yaşam

Meteorolojiden İstanbul'a uyarı: Öğleden sonra kuvvetli yağmur bekleniyor

Meteorolojiden İstanbul için hava durumu uyarısı yapıldı. Çok bulutlu havanın hakim olduğu İstanbul'da öğleden sonra kuvvetli yağmur bekleniyor.

AA05 Nisan 2020 Pazar 09:13 - Güncelleme: 05 Nisan 2020 Pazar 09:26
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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olması öngörülüyor.

Bölge genelinde çok bulutlu ve aralıklı yağmur ve sağanak tahmin edilirken yağışların Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile öğleden itibaren İstanbul'un Avrupa Yakası'nda kuvvetli olması bekleniyor.

Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zamanla etkisini artırarak fırtına ve yer yer kuvvetli fırtına şeklinde eseceği bölgede yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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