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Yaşam

İstanbul'da ''Yeditepe Huzur'' operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Taksim'de 'Yeditepe Huzur' uygulaması gerçekleştirdi.

IHA04 Kasım 2020 Çarşamba 20:22 - Güncelleme: 04 Kasım 2020 Çarşamba 20:22
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İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri Taksim’de “Yeditepe Huzur” uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada araçlar didik didik aranırken, çok sayıda şahsa GBT sorgusu yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından kent genelinde ‘Yeditepe Huzur’ uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama noktalarından birisi olan Beyoğlu Taksim Meydanı çevresinde de polis ekipleri araçlar üzerinde denetim yaptı. Uygulamaya farklı birimlerden çok sayıda polis ekibi destek verdi. Uygulamada araçlar didik didik aranırken, çok sayıda şahsa GBT sorgusu yapıldı. Polis ekipleri arama yaptıkları araçların sürücüleri ile yolculara maske ve mesafe konusunda uyarıda bulundu. Narkotik köpeklerinin de yer aldığı uygulamaya, polis helikopteri de havadan destek verdi. Asayiş uygulaması saat 23.00’e kadar sürecek.

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