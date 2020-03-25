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Yaşam

İstanbul'daki camilerde Kovid-19 salgınının son bulması için dua edildi

İstanbul'daki camilerde yatsı ezanı öncesi sela, ezan sonrasında da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bir an önce son bulması için dua edildi.

25 Mart 2020 Çarşamba 21:58 - Güncelleme: 25 Mart 2020 Çarşamba 21:58
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Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından salgınının bir an önce son bulması ve hastaların şifaya kavuşmaları niyazıyla tüm camilerden dua edilmesi kararı çerçevesinde, İstanbul genelindeki camilerin hoparlörlerinden sela, salavat ve tekbir sesleri yükseldi.

Ezan sonrasında, tedbirlere uyulması ve evde kalınması çağrısı yapılarak, "Yüce Allah devletimizi ve milletimizi her türlü felaketten korusun, ülkemizi ve dünyamızı bu salgından en kısa zamanda kurtarsın. Sağlık çalışanlarımızın ve hastalarımızın yardımcısı olsun." şeklinde dua edildi.

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