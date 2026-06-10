İSTANBUL 28°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Haziran 2026 Çarşamba / 25 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,1392
  • EURO
    53,3642
  • ALTIN
    6184.87
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • İstanbul'daki evden çıkanlar şaşkına çevirdi! 42 yılana el konuldu
Yaşam

İstanbul'daki evden çıkanlar şaşkına çevirdi! 42 yılana el konuldu

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerinin, İstanbul'da bir evde gerçekleştirdikleri operasyonda 18 piton, 21 Mısır yılanı ve 3 king yılanı olmak üzere toplam 42 yılana el konuldu.

AA10 Haziran 2026 Çarşamba 11:05 - Güncelleme:
İstanbul'daki evden çıkanlar şaşkına çevirdi! 42 yılana el konuldu
ABONE OL

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nün NSosyal hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, gelen ihbarı değerlendiren ekiplerin, kolluk kuvvetleriyle birlikte İstanbul Çatalca'daki bir evde denetim gerçekleştirdiği bildirildi.

Bu kapsamda 42 yılana el konulduğu belirtilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Yapılan kontrollerde gerekli izinleri bulunmayan 18 piton, 21 Mısır ve 3 king yılanı tespit edildi. Yılanlar, ekiplerimiz tarafından el konularak koruma altına alındı, ilgili şahıs hakkında ise idari para cezası uygulandı. Yaban hayvanlarının izinsiz bulundurulmasına yönelik denetimlerimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."
  • piton
  • Mısır yılanı
  • king yılanı

ÖNERİLEN VİDEO

Faciaya ramak kala! Kamyonun altında kalmaktan son anda kurtuldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.