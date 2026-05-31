  • İstanbullular güneşli havanın tadını çıkardı! Tatilin son gününde sahillere akın ettiler
İstanbullular güneşli havanın tadını çıkardı! Tatilin son gününde sahillere akın ettiler

Kurban Bayramı tatilini İstanbul'da geçirenler, güzel havayı değerlendirmek için daha çok park ve sahilleri tercih etti.

AA31 Mayıs 2026 Pazar 15:56
Haftanın son gününde güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, sahil ve yeşil alanlarına akın etti.

İstanbulluların yoğun ilgi gösterdiği sahiller arasında Kartal ile Maltepe arasındaki Dragos da yer aldı.

Sahile gelenler yürüyüş ve piknik yaparak deniz manzarası eşliğinde vakit geçirdi.

Bazı vatandaşlar, yanlarında getirdikleri masa ve sandalyelerle, bazıları da çime örtü sererek piknik yaptı.

Çocuklar, parklardaki oyun alanlarında vakit geçirip bisiklet ve paten sürdü.

Bazı vatandaşlar ise sahilde oltalarıyla balık tuttu.

Kabataş sahili ile çevresindeki park ve kafelerde de öğle saatlerinden itibaren yoğunluk oluştu.

Sahil boyunca bazı vatandaşlar yürüyüş yaparken bazıları ise oltalarıyla balık tuttu.

Bazı aileler, çocuklarıyla sahildeki park ve yeşil alanlarda vakit geçirmeyi tercih etti.

Kimi vatandaşlar yürüyüş yaptı kimileri de çimde dinlendi.

Büyükçekmece sahiline gelenler denizde serinleyip güzel havanın tadını çıkardı.

Bazı vatandaşlar yürüyüş ve spor yapmayı tercih etti.

Çocuklar bisiklet ve skuter sürerek eğlendi, plajda top oynadı.

Bazı vatandaşlar ise kamp sandalyelerinde oturarak dinlendi.

Evlerinden yiyecek ve içecek getiren İstanbullular, tatilin son gününü piknikle değerlendirdi.

