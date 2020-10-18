İstanbul'un bazı ilçelerinde yağış etkili oluyor

AA 18 Ekim 2020 Pazar 10:55 - Güncelleme: 18 Ekim 2020 Pazar 10:56

Anadolu Yakası'nda Kadıköy ve Üsküdar'da hafif yağış, Ataşehir'de ise sağanak etkili oluyor. Üsküdar Salacak Sahili'nde yağışa rağmen bazı vatandaşların denize girdiği gözlendi.

Avrupa Yakası'nda da birçok bölgede etkili olan yağış dolayısıyla yollarda su birikintileri oluştu.

Zaman zaman şiddetini arttıran yağış, sürücülere de zor anlar yaşatıyor.

Bazı bölgelerde yağış nedeniyle küçük çaplı trafik kazaları da meydana geldi.

Sağanak dolayısıyla ilerlemekte güçlük çeken bazı motosiklet sürücülerinin üst geçitlerin altlarına geçerek yağışın dinmesini bekledikleri görüldü.