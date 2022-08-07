İstanbul'da denize girilecek yerler, hafta sonunu değerlendirmek isteyenler tarafından araştırılıyor. Yazın sıcak havalarda serinlemek için deniz kıyısına gidip güzel bir gün geçirmek isteyenler için İstanbul'un en güzel plajlarını haberimizde listeledik. İster ailecek, isterseniz sadece kadınlara özel olan plajlarda denize girebilir, piknik yaparak güzel vakit geçirrebilirsiniz. İşte İstanbul'da denize girilecek yerler ve kadınlara özel plajlar

İSTANBUL'UN EN GÜZEL PLAJLARI

İstanbul yakınlarında hem denize girebileceğiniz hem de piknik yapabileceğiniz plajlar mevcut. İşte İstanbul'da denize girilebilecek yerler...

1- Solar Beach (Kilyos Sarıyer İstanbul)

2- Yeşilköy Çiroz Halk Plajı (Yeşilköy Bakırköy/İstanbul)

3- Golden Beach (Marmaracık Koyu Sarıyer 34450 Sarıyer, İstanbul)

4- Suma Beach (Boğaziçi Kampüs Yolu, Sarıyer/İstanbul)

5- Burc Beach Sarıyer/İstanbul

6- Babylon Beach Poyrazköy Plajı (Demirciköy Mah. Dalyan Mevki, Sarıyer/İstanbul)

9- Baykuş Plajı (Sarıyer/İstanbul)

10- Tırmana Plajı (Kilyos Sarıyer, İstanbul)

İSTANBUL'DA DENİZE GİRİLECEK YERLER

Kilyos Plajı

Kilyos halk plajı, geniş kumsalıyla en çok tercih edilen plajlardan birisidir.

Florya Güneş Plajı

İstanbul'un en eski plajlarından birisidir. Plajın girişi ücretlidir.

Florya Menekşe Plajı

Şehir merkezinde kolayca ulaşılabilen plajların başında gelen Florya Menekşe Plajı'na özellikle hafta sonu ziyaretçiler büyük ilgi göstermektedir. Berrak ve temiz deniziyle İstanbul'un en güzel plajları arasındaolan Florya Menekşe Plajı'na giriş ücretsizdir.

Yeşilköy Çiroz Plajı

Yeşilköy Çiroz Plajı, Florya Halk Plajı olarak da bilinmektedir. Hafta içi ve hafta sonu oldukça kalabalık olan plaj, özellikle yeşil alanlarda vakit geçirmek isteyen yerli halk tarafından tercih edilmektedir. Ücretli alanlarla birlikte ücretsiz plaj kısmı da bulunmaktadır.

Şile Plajları

Avrupa yakasında oturan İstanbulluların Kilyos'u tercih ettiği gibi Anadolu yakasında oturanlar da Şile plajlarını tercih etmektedir. Şile Halk Plajı, halk arasında Ayazma Plajı olarak da bilinir. . Kumlu ve sığ bir denize sahip olduğu için özellikle çocuklu aileler tarafından tercih edilmektedir.

Poyrazköy Plajı

Küçük bir balıkçı kasabası olan Boğazköy'de yer alan küçük bir plajdır. Sessizliği ve sakinliği ile bilinen Poyrazköy plajı yerli halk ve çevre illerden vatandaşlar tarafından ziyaret edilmektedir. Denizi sığ olduğu için çocuklu aileler güvenli vakit geçirmektedir.

Büyükada Plajları

İstanbul adaları içinde en büyük olanı Büyükada'dır. Büyükada'ya Avrupa ve Anadolu yakasından vapur seferleri ile ulaşmak mümkündür.

Heybeliada Plajları

İstanbul adalarından olan Heybeliada'ya vapurla ulaşım sağlanıyor.

Burgazada Plajları

Diğer adalara olduğu gibi Avrupa ve Anadolu yakalarından Burgazada'ya da ulaşım çok kolaydır. Burgazada Halk Plajı, küçük taşlık bir kumsal ve platform üzerine kurulmuştur.

İSTANBUL'DA KADINLAR PLAJI NEREDEDİR?

İstanbul çevresinde bulunan sadece kadınlara hizmet veren bazı Kadınlar plajları bulunmaktadır. Bunlardan bazılarını sizler için derledik.

Florya Menekşe Kadınlar Plajı

Sarıyer'e bağlı mavi ve yeşilin buluştuğu bir yer olan Florya Kadınlar Plajı Pazar günleri hariç haftanın diğer günlerinde sadece kadınlara hizmet etmektedir.

Sarıyer Altınkum Kadın Plajı

Rahatça denize girmek ve güneşlenmek isteyenlere piknik imkanı da sağlayan Sarıyer Altınkum Kadınlar Plajı tamamen kumdan oluşmaktadır.

Poyrazköy Kadınlar Plajı

Haftanın 7 günü açık olan Poyrazköy Kadınlar Plajında rahatlıkla denize girebilirsiniz. Özellikle tesettürlü kadınların tercih ettiği Poyrazköy Kadınlar Plajı Kumlu ve temiz bir denize sahiptir.