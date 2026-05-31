  • İstanbul'un göbeğinde annesini rehin aldı! Mahalleli isyan etti
İstanbul'un göbeğinde annesini rehin aldı! Mahalleli isyan etti

Sultangazi'de bir şahıs annesini evde rehin aldı. Şahıs, kapıyı açamaya ikna olmayınca polis ekipleri eve itfaiye merdiveni yardımıyla girerek yaşlı kadını kurtararak oğlunu gözaltına aldı. Kurtarma operasyonu saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Mahalle sakini, 'Bunlar zaten abi kardeş anlaşamıyor. Biri sürekli alkollü geliyor. Dün akşam da alkollü şekilde geldi. Mahalleli artık bu durumdan bıkmış durumda' dedi.

IHA31 Mayıs 2026 Pazar 14:53 - Güncelleme:
Olay, Sultangazi Zübeyde Hanım Mahallesi 1491/1 Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre Ekrem Keçe ve annesi Menekşe Keçe dün akşam saatlerinden itibaren evden hiç çıkmadı. Bunun üzerine annesine ulaşamayan diğer oğlu polisi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

EKİPLER YAŞLI KADINI KURTARDI

Daireye gelen ekipler, Ekrem Keçe'den kapıyı açmasını istedi. Ancak şahsın kapıyı açmaması üzerine olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. İtfaiye merdiveni yardımıyla apartmanın 3'üncü katındaki balkona daireye giren ekipler, adamı gözaltına alarak yaşlı kadını kurtardı. Ekrem Keçe, polis merkezine götürülürken, yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

MAHALLELİ ARTIK BU DURUMDAN BIKMIŞ DURUMDA

Mahalle sakini Ertan Artan, kardeşler arasında uzun süredir sorun yaşandığını belirterek, "Bunlar zaten abi kardeş anlaşamıyor. Biri sürekli alkollü geliyor. Dün akşam da alkollü şekilde geldi. Sabah ayılınca polisi arayıp annesinin rehin alındığını söyledi. Polisler gelince ağabeyi korkup kapıyı açmadı. Mahalleli artık bu durumdan bıkmış durumda" dedi.

Olayla ilgili polis ekiplerinin incelemeleri sürüyor. Kurtarma operasyonu saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

  • evde rehine
  • polis operasyonu
  • alkollü şahıs

