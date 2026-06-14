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  • İstanbul'un göbeğinde sollama faciası! 3 araç birbirine girdi: Sürücü sinir krizi geçirdi
Yaşam

İstanbul'un göbeğinde sollama faciası! 3 araç birbirine girdi: Sürücü sinir krizi geçirdi

Arnavutköy'de sollama yapmak isteyen otomobil, önce başka bir otomobile, ardından İETT otobüsüne çarptı. Kazanın ardından sinir krizi geçiren otomobil sürücüsü, İETT şoförüne tepki gösterdi.

IHA14 Haziran 2026 Pazar 11:46 - Güncelleme:
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Kaza, Arnavutköy'de meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki otomobil, İETT otobüsünü sollamak isterken hızla şerit değiştirdi. Kontrolden çıkan otomobil, önce aynı yönde ilerleyen başka bir otomobile, ardından da İETT otobüsüne yandan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobilde bulunan hava yastıkları açılırken, araçta hasar meydana geldi. Kazanın ardından büyük panik yaşayan sürücü sinir krizi geçirdi. Yaşadığı şokun etkisiyle aracından inen sürücü, İETT şoförüne dönerek, "Bu böyle yapılır mı?" diyerek tepki gösterdi. Çevrede bulunan vatandaşlar sürücüyü sakinleştirmeye çalışırken, olay yerinde kısa süreli gerginlik yaşandı.

Kaza sonrası yaşanan panik ve sürücünün tepkisi, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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