İstanbul’un ilk Bengal kaplanları dünyaya geldi
Tuzla’daki Aslan Park’ta 12 Mayıs’ta İstanbul’un ilk Bengal kaplanları dünyaya geldi.
Veteriner Gökçe Merve Yayla, Aslan Park’a bütün hayvanların eş olarak geldiğini dile getirerek, “Dişi Bengal kaplanımız doğum yaptı ve 3 tane yavrumuz var. Doğal süreci etkilememek için müdahale etmedik ve cinsiyetlerine bakmadık. Yavrularımız şu anda 300-400 gram. Anne de çok mutlu, anne de iyi yavrular da durumda. Yavruların üçü de annelerini emiyor” dedi. Yayla, yavruların 2-3 aylık olduklarında 30 kilogram olacaklarını kaydederek, Bengal kaplanlarının 1.5-2 yaşından sonra dişilerin 130, erkeklerin de 150-160 kilogram ağırlığına geldiğini söyledi. Yayla, “Bağışıklığını güçlendirdikten sonra sonra ziyaretçilerimiz Bengal kaplanlarımızı görebilir, sevebilir” diye konuştu.
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