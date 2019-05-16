İstanbul’un ilk Bengal kaplanları dünyaya geldi

Veteriner Gökçe Merve Yayla, Aslan Park’a bütün hayvanların eş olarak geldiğini dile getirerek, “Dişi Bengal kaplanımız doğum yaptı ve 3 tane yavrumuz var. Doğal süreci etkilememek için müdahale etmedik ve cinsiyetlerine bakmadık. Yavrularımız şu anda 300-400 gram. Anne de çok mutlu, anne de iyi yavrular da durumda. Yavruların üçü de annelerini emiyor” dedi. Yayla, yavruların 2-3 aylık olduklarında 30 kilogram olacaklarını kaydederek, Bengal kaplanlarının 1.5-2 yaşından sonra dişilerin 130, erkeklerin de 150-160 kilogram ağırlığına geldiğini söyledi. Yayla, “Bağışıklığını güçlendirdikten sonra sonra ziyaretçilerimiz Bengal kaplanlarımızı görebilir, sevebilir” diye konuştu.