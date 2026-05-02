İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Mayıs 2026 Cumartesi / 16 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,2057
  • EURO
    53,0405
  • ALTIN
    6703.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  İstanbul'un yanı başında sürpriz! Mayıs ayında 12 cm kar
Yaşam

İstanbul'un yanı başında sürpriz! Mayıs ayında 12 cm kar

İstanbul'a komşu Samanlı Dağları'nın zirvesi Mayıs ayında beyaza büründü. Kocaeli'de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesiyle yüksek kesimlerde kar kalınlığı 12 santimetreye ulaştı. Mayıs ayında kar sürprizi yaşayan vatandaşlar, aileleriyle birlikte beyaz örtünün keyfini çıkardı.

IHA2 Mayıs 2026 Cumartesi 14:27 - Güncelleme:
İstanbul'un yanı başında sürpriz! Mayıs ayında 12 cm kar
ABONE OL

Kent genelinde mevsim normallerinin altına düşen hava sıcaklıkları, kar yağışını beraberinde getirdi.

Samanlı Dağları'nın zirvesinde yer alan Kartepe'nin yüksek kesimlerinde dün belirli aralıklar başlayan ve bugün de devam eden kar yağışı, bölgeyi kısa sürede beyaz örtüyle kapladı.

Bahar ayında kar sürprizi ile karşılaşan vatandaşlar aileleri ile beyaz örtünün keyfini çıkardı. Kar kalınlığı 12 santimetreye ulaşırken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı'na bağlı A Takımı ve Yol Timi ekipleri, ulaşımın aksamaması için görev yapıyor.

Ekipler, yolların ulaşıma kapanmaması ve trafiğin aksamaması için kar küreme ve tuzlama faaliyetlerini sürdürüyor.

Bölgede görev yapan 3 kar küreme aracı ve 7 kişilik ekip, sürücülerin güvenli bir şekilde seyahat edebilmesi için 24 saati aşkın süredir mesai harcıyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Tapuda 'Yeni ödeme sistemi' dönemi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.