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Yaşam

İstasyona girip metroya bindi, görenler şaştı kaldı

Delhi metrosunda yolculuğa çıkan bir maymununun görüntüleri, izleyenleri hem şaşırttı hem de güldürdü.

star.com.tr20 Haziran 2021 Pazar 13:16 - Güncelleme: 20 Haziran 2021 Pazar 13:16
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Hindistan'ın birçok kentindeki sokaklarıda gezen maymunlara sık sık rastlanır. Ancak, metroyla yolculuk yapan bir maymun, Delhilileri hem şaşırttı, hem tebessüm ettirdi.

Metroyla gezintiye çıkan maymunun görüntüleri, sosyal medyada beğeni ve paylaşım rekoruna tutuldu.

Delhi metro istasyonunda bir süre dolaşan maymun, daha sonra vagonlardan birine binerek yolcu koltuğuna oturuyor.

Bunu gören yolcular, bir taraftan şaşkınlıkla gülerken, diğer taraftan o anları cep telefonlarıyla kaydetmeye başlıyor.

Görüntüleri sosyal medyada yayınlayan bir kullanıcı, Delhi Metro Rail Corporation'ın resmi Twitter hesabını etiketleyerek, 'Neler oluyor?' dedi. Şirket, "Merhaba, bize ulaştığınız için teşekkür ederiz. Daha fazla yardım için lütfen metro numarasını ve mevcut istasyonu belirtin.'

Diğer yolcular görüntüleri, 'Maymun sadece metroya bindi, kimseye zarar vermedi." notuyla paylaştı.

Paylaşımı cevaplayan bir diğer kullanıcı, "Asıl kimse maymuna zarar vermemiş. Çünkü bu daha olası.' dedi.

star.com.tr

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