İSTANBUL 24°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Mayıs 2026 Pazar / 1 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,5977
  • EURO
    53,2744
  • ALTIN
    6644.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • İşten çıkarıldı, kurşun yağdırdı: İşler istediği gibi ilerlemedi
Yaşam

İşten çıkarıldı, kurşun yağdırdı: İşler istediği gibi ilerlemedi

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde eski çalışanın iş yerine gelerek silahla ateş açtığı olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

IHA17 Mayıs 2026 Pazar 17:29 - Güncelleme:
İşten çıkarıldı, kurşun yağdırdı: İşler istediği gibi ilerlemedi
ABONE OL

Olay, Tekkeköy ilçesi Şabanoğlu Mahallesi'nde bulunan bitkisel atık yağ iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eski çalışan olduğu öğrenilen T.Ç. (49), işten çıkarılma meselesi nedeniyle iş yerine geldi. İddiaya göre T.Ç., iş yeri sahibi M.Ç.'nin (55) oturduğu sandalyenin yan tarafına tabancayla tek el ateş etti.

Mermi çekirdeği duvara isabet ederken olayda yaralanan olmadı. T.Ç. ve o sırada yanında bulunan arkadaşı T.T. (45) araçla olay yerinden kaçtı. Şikayet üzerine Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan T.Ç. ve arkadaşı T.T., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

  • Samsun
  • silah saldırısı
  • gözaltı

ÖNERİLEN VİDEO

Telefon bataryası bomba gibi patladı: O anlar saniye saniye kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.