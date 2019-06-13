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İstiklal Caddesi’nde bu köpeği görenler dönüp bir daha bakıyor

İstiklal Caddesi’nde sahibi ile birlikte dolaşan Pomeranian cinsi köpeği görenler dönüp bir daha bakıyor. Özel arabasıyla gezen ‘Pamir’ isimli köpek sergilediği sempatik tavırlarla İstiklal Caddesi’nde ilgi odağı oldu.

  • İHA
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Pomeranian cinsi olan ve süs köpekleri olarak bilinen bir köpek İstiklal Caddesi’nde ilgi odağı oldu. Sahibi ile birlikte İstiklal Caddesi’nde arabasıyla gezinen ‘Pamir’ isimli köpeği görenler dönüp bir daha bakıyor. Sahibi tarafından arabasıyla İstiklal Caddesi’nde gezinen 1,5 yaşındaki Pamir sergilediği sempatik tavırlarla ilgi odağı oldu.

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