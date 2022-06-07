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Yaşam

İsyan ettiren olay! Yüzlerce kilo sebzeyi çöpe atmışlar

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde arazi bakmaya giden bir kişi, çöpe atılan yüzlerce kilo sebzeyle karşılaştı. Ziyan edilen sebzeleri görüntüleyen vatandaş, 'Şu zor günler geçiren ülkemizdeki vatandaşların hakkını gasp etmek, çalmak, bunu buraya dökeceğinize bedavadan vatandaşa dağıtın bir hayra girin.' diye konuştu.

7 Haziran 2022 Salı 08:03 - Güncelleme:
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Geçtiğimiz günlerde Gazipaşa'da arazi bakmaya çıkan bir vatandaş, çöpe dökülen yüzlerce kilo sebzeyle karşılaştı.

O anları cep telefonu kamerası ile görüntüleyip sosyal medyadan paylaşan vatandaş, isyan etti.

"BURADA TONLARCA ÜRÜN VAR"

Durumu 'hainlik' olarak nitelendiren vatandaş, "Ben haberci değilim, gazeteci değilim, sıradan bir vatandaşım. Ürünlerin hemen hemen hepsi yeni dökülmüş burada, ve burada kamyonlarca, tonlarca ürün var." dedi.

"BU NASIL BİR İNSANLIKTIR"

Vatandaş, sözlerinin devamında "Şu zor günler geçiren ülkemizdeki vatandaşların hakkını gasp etmek, çalmak, bunu buraya dökeceğinize bedavadan vatandaşa dağıtın bir hayra girin, bu nasıl bir insanlıktır?" diye konuştu.

  • Gazipaşa
  • sebze

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