İtfaiyeden ''yüzük'' operasyonu! Tıbbi müdahale çare olmadı

Edinilen bilgilere göre, parmağındaki yüzüğü kendi imkanlarıyla çıkaramayan ve parmağında şişlik ile ağrı oluşan vatandaş Sandıklı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne müracaat etti. Acil serviste yapılan ilk kontrollerin ardından yüzüğün tıbbi müdahaleyle çıkarılamayacağını gören doktorlar, Sandıklı Belediyesi İtfaiye ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede hastaneye ulaşan itfaiye ekipleri, parmağın zarar görmemesi için özel kesme aparatları kullanarak dikkatli bir çalışma gerçekleştirdi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren hassas müdahalesiyle yüzük kesilerek vatandaşın parmağından başarıyla çıkarıldı. Rahat bir nefes alan vatandaş, itfaiye ve hastane personeline teşekkür etti.