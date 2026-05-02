  İtfaiyeden ''yüzük'' operasyonu! Tıbbi müdahale çare olmadı
İtfaiyeden ''yüzük'' operasyonu! Tıbbi müdahale çare olmadı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, parmağına sıkışan yüzüğü tüm çabalarına rağmen çıkaramayan ve şiddetli ağrı yaşayan bir vatandaş, soluğu hastanede aldı. Tıbbi müdahalenin yetersiz kaldığı anlarda devreye giren itfaiye ekipleri, adeta bir cerrah titizliğiyle çalışarak parmağa zarar vermeden yüzüğü kesip çıkardı.

IHA2 Mayıs 2026 Cumartesi 13:12
Edinilen bilgilere göre, parmağındaki yüzüğü kendi imkanlarıyla çıkaramayan ve parmağında şişlik ile ağrı oluşan vatandaş Sandıklı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne müracaat etti. Acil serviste yapılan ilk kontrollerin ardından yüzüğün tıbbi müdahaleyle çıkarılamayacağını gören doktorlar, Sandıklı Belediyesi İtfaiye ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede hastaneye ulaşan itfaiye ekipleri, parmağın zarar görmemesi için özel kesme aparatları kullanarak dikkatli bir çalışma gerçekleştirdi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren hassas müdahalesiyle yüzük kesilerek vatandaşın parmağından başarıyla çıkarıldı. Rahat bir nefes alan vatandaş, itfaiye ve hastane personeline teşekkür etti.

  • parmak yüzüğü çıkarma
  • itfaiye müdahalesi
  • acil sağlık hizmeti
  • yüzük

