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İyilik bulaşıcıdır

Kayseri’de, Serpil ve Mehmet Koç çifti, komşularının koruyucu aile olmasından etkilenerek, görme ve zihinsel engelli Sultan Kök’ün koruyucu ailesi oldu. Koç çifti, “Sultan, evimize neşe getirdi” dedi.

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Ev kadını Serpil Koç, 4 yıl önce komşusunun koruyucu aile olmasından etkilenerek ‘koruyucu anne’ olmak için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne başvuru yaptı. Dilara (17) ve Muhammed (14) isimli iki çocukları bulunan Koç çifti, görme ve zihinsel engelli Sultan Kök’ün (7) bakımını üstlenerek koruyucu ailesi oldu. 4 yıl önce hiç yürüyemeyen Sultan, koruyucu ailesinin desteği ve gördüğü fizik tedavi ile adım atmaya başladı. Serpil Koç, Sultan’ı diğer çocuklarından ayırmadığını belirterek, bakımını üstlendiğini kaydederek, “Çocuklarım büyüdüğü için eve bir ses, neşe gelsin istedim. Böyle de olunca Sultan’ı alıp, bakımını üstlenmek istedik. Sultan evimize gelerek, bir neşe kattı. Kendisiyle birlikte yaşadığımız için mutluyuz” diye konuştu. 

ADIM ATMAYA BAŞLADI 

Sultan’ı ilk aldıklarında yürüyemediğini belirten Koç, “Sultan görme ve zihinsel engelli. Hiç yürümüyordu, adım atmaya başladı. Artık konuşur diye de ümit ediyoruz. İnşallah sağlık açısından daha iyi olur. Biz bu konuda elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu konuda bana eşim de destekçi oldu. Çocuklarım da Sultan ile iyi anlaşıyor. Bu konuda bana her zaman destekçiler. Biz ailecek Sultan’ı çok seviyoruz” diye konuştu. Sultan’a özel olarak baktığını kaydeden Koç, “Sultan hiç görmediği için tek başına yürüyemiyor Zihinsel engelliler okulunda eğitim görüyor” dedi.

''Bolu tarafında canı çorba çeken belediye başkanı arkadaşlar Ağrı’ya gelsinler''

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