‘İyilik hilalleri’ görücüye çıktı

Türk Kızılay’ın kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında, farklı disiplinlerden sanatçılar, ünlüler, öğrenciler ve hayalini yansıtmak isteyen kişilerin tasarladığı “Hilal-i Ahmer Koleksiyonu”, Kanyon AVM’de ziyarete açıldı. Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık’ın ev sahipliğindeki açılışa koleksiyona destek veren sanatçılar da katıldı. Kınık “150. yılımızı kutluyoruz. Bu bir buçuk asırlık kilometre taşına estetik bir işaret de koymak istedik. Bu sanat eserlerini Kızılay’a bağışladınız. Aynı zamanda bu sanat eserlerinden bir gelir elde ettik. Bu kaynakla ihtiyaç sahiplerine yardımcı oluyoruz. Cenevre ve Brüksel’de de bu sergileri açacağız” dedi.