İzmir Körfezi'nde kıyıya vuran caretta caretta kurtarıldı

İHA 05 Temmuz 2020 Pazar 18:31 - Güncelleme: 05 Temmuz 2020 Pazar 18:31

İzmir’de Pasaport İskelesi yakınlarında, İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığına bağlı Körfez Temizlik Ekipleri tarafından kıyıya vurmuş halde iribaş deniz kaplumbağası (caretta caretta) bulundu. Caretta caretta denizden çıkartılarak koruma altına alındı. Nesli tehdit altındaki deniz kaplumbağası, İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkına götürülerek gerekli kontrolleri yapıldı ve dinlendirilmeye alındı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı Müdürü Şahin Afşin, deniz kaplumbağalarının bazen yolunu kaybederek Körfez’de kıyıya vurabildiğini söyledi. Afşin, “Bulunduğunda bitkindi. O nedenle hemen onu dinlendirmek için Doğal Yaşam Parkına getirdik. Kıyılar deniz araçlarının pervaneleri nedeniyle riskli. Neyse ki fark edildi ve kurtardık. Kaplumbağanın 20 yaşlarında olduğu tahmin ediliyor. 29 kilo ve 68 santimetre. Kaplumbağa Muğla Dalyan’da bulunan Deniz Kaplumbağaları Araştırma, Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne (DEKAMER) gönderilecek. Doğa Koruma Milli Parklar İzmir Şube Müdürlüğü ile irtibat halinde kalarak yarın harekete geçeceğiz” dedi.