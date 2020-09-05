İSTANBUL 26°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
05 Eylül 2020 Cumartesi / 16 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4438
  • EURO
    8,8201
  • ALTIN
    463.897
  • BIST100
    1082.73
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • İzmir'de ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Yaşam

İzmir'de ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

AA05 Eylül 2020 Cumartesi 00:00 - Güncelleme: 05 Eylül 2020 Cumartesi 00:00
ABONE OL

 İzmir'in Ödemiş ilçesindeki ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Günlüce Mahallesi yakınlarındaki ağaçlık alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Elektrik tellerinin kopması sonucu çıktığı iddia edilen yangın, ekiplerin yaklaşık 1,5 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Mahalle muhtarı Adem Keskin, AA muhabirine, yangının elektrik direğinden çıktığı duyumunu aldıklarını belirterek, "Yangın, ekiplerin çabasıyla tamamen kontrol altına alınabildi. Hayvanları köyde yaşayan vatandaşların yardımıyla kurtardık." diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Mehmet Aksu da "Rüzgarın çok kuvvetli olması nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü. Vatandaşların zeytin ağaçları yandı." ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.