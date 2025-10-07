İSTANBUL 19°C / 14°C
Yaşam

İzmir'de akıl almaz olay! Köpeğe ateş ederken yoldan geçenleri vurdu

İzmir'in Beydağ ilçesinde bir şüpheli, sahipsiz köpeğe tüfekle ateş etmek isterken saçmaların yoldan geçen çifte isabet etmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

7 Ekim 2025 Salı 07:13
İzmir'de akıl almaz olay! Köpeğe ateş ederken yoldan geçenleri vurdu
Alınan bilgiye göre, Erikli Mahallesi'nde Mehmet Ö. (71), evinin bahçesindeki kümeste tavukları yediği gerekçesiyle sahipsiz bir köpeğe tüfekle ateş etmek istedi.

Bu sırada yoldan geçen Adem I. (74) ve eşi Şenay I. (69), tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesiyle yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Beydağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradaki tedavilerinin ardından Ödemiş Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan Şenay I. müdahaleye rağmen kurtarılamadı, eşinin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayın ardından şüpheli Mehmet Ö, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

