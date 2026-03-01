İSTANBUL 9°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Mart 2026 Pazar / 13 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,9493
  • EURO
    51,9846
  • ALTIN
    7435.91
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • İzmir'de baba dehşeti ! Eski eşi ile 8 yaşındaki oğluna çarpıp kaçtı
Yaşam

İzmir'de baba dehşeti ! Eski eşi ile 8 yaşındaki oğluna çarpıp kaçtı

İzmir'in Menemen ilçesinde bir kişinin otomobiliyle eski eşi ile oğluna çarpmasına ilişkin görüntüye ulaşıldı.

AA1 Mart 2026 Pazar 13:45 - Güncelleme:
İzmir'de baba dehşeti ! Eski eşi ile 8 yaşındaki oğluna çarpıp kaçtı
ABONE OL

Dava dosyasına giren güvenlik kamerası kaydında, Hamit Göksel Y'nin otomobiliyle yol kenarında yürüyen eski eşi Hatice E. ile 8 yaşındaki oğulları K.Y'ye çarpması yer aldı.

Sürücünün, iki kişiye çarptıktan sonra uzaklaşması da kamera tarafından kaydedildi.

- OLAY VE DAVA SÜRECİ

Hamit Göksel Y. idaresindeki otomobil, 2 Kasım 2025'te 30 Ağustos Mahallesi'nde yol kenarında yürüyen ve o dönem 37 yaşında olan eski eşi Hatice E. ile oğulları K.Y'ye çarpmış, kazada yaralanan kadın ve çocuk sağlık ekiplerince Menemen Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

Tutuklanan Hamit Göksel Y. hakkında Menemen Cumhuriyet Başsavcılığınca çocuğa ve eski eşe karşı nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 21 yıl hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Menemen Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

İzmir'de baba dehşeti ! Eski eşi ile 8 yaşındaki oğluna çarpıp kaçtı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.