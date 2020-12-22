İSTANBUL 8°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Aralık 2020 Salı / 7 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,6582
  • EURO
    9,3137
  • ALTIN
    457.976
  • BIST100
    1404.97
Yaşam

İzmir'de bir günde aynı yerde iki yangın

İzmir'de bir alışveriş merkezinde gün içinde iki yangın çıktı.

AA22 Aralık 2020 Salı 23:44 - Güncelleme: 22 Aralık 2020 Salı 23:44
ABONE OL

İzmir'in Bornova ilçesindeki bir alışveriş merkezinde gün içinde çıkan 2 yangın sonucu maddi hasar oluştu.

Bornova ilçesinde alışveriş merkezindeki bir mağazada sabah saatlerinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Olayda yaralanan kimse olmazken yangının sigorta kaynaklı çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Aynı alışveriş merkezinde akşam saatlerinde çıkan yangın ise otopark bölümünde bulunan oto yıkama dükkanı içerisinde meydana geldi.

Yangınla beraber patlama meydana gelirken merkez çalışanları ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında yaralanan kimse olmadı.

Patlamanın etkisiyle oto yıkama dükkanının camlarının kırıldı. İki yangında da maddi hasar oluşurken aynı gün içerisinde çıkan yangınların bir bağlantısının olmadığı belirtildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.