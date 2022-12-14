İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Aralık 2022 Çarşamba / 21 CemaziyelEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6413
  • EURO
    19,8429
  • ALTIN
    1085.5
  • BIST100
    5256.19
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • İzmir'de çaya düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Yaşam

İzmir'de çaya düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

İzmir'in Konak ilçesinde kontrolden çıkarak Melez Çayı'na düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

AA14 Aralık 2022 Çarşamba 09:20 - Güncelleme:
İzmir'de çaya düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
ABONE OL

Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 35 ABT 317 plakalı otomobil, Şehitler Caddesi'nde kontrolden çıkıp bariyeri aşarak Melez Çayı'na düştü.

Otomobildeki Kubilay D, Ahmet D. ve yabancı uyruklu Lice M. kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaralıların verdiği bilgi üzerine araçta bir kişinin daha olduğunu belirledi. İtfaiye su altı arama kurtarma ve AKS 110 ekipleri, otomobilin içinde sıkıştığı belirlenen Zhazgul Suran T'nin cesedine ulaştı.

Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 3 yaralının hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle Şehitler Caddesi tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.