Son Dakika Haberleri 4

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

İzmir'de denizde ceset bulundu

İzmir'in Konak ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

 Konak'taki bir alışveriş merkezi yakınlarında denizde hareketsiz bir kişi bulunduğunu fark eden temizlik işçileri, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, cesedi kıyıya çıkardı. Cesedin üzerinden Murat İpekişen'e (18) ait kimlik çıktı. Savcılık incelemesinin ardından ceset, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Öte yandan, cesedin yüz kısmında yaralar olduğu belirtildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Venezuelalı askerler İstiklal Marşı´nı hep bir ağızdan okudu

Venezuelalı askerler İstiklal Marşı´nı hep bir ağızdan okudu

Son maaşı ile internetten aldı! Şimdi talebe yetişemiyor

Son maaşı ile internetten aldı! Şimdi talebe yetişemiyor

Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sistemi Korkut ATOM ile hedefleri tam isabetle vurdu

Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sistemi Korkut ATOM ile hedefleri tam isabetle vurdu

Soyuz MS-11 uzaya fırlatıldı

Soyuz MS-11 uzaya fırlatıldı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA