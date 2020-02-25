İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,1317
  • EURO
    6,6595
  • ALTIN
    333.329
  • BIST100
    114789
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • İzmir'de evde çıkan yangında bir kişi zehirlendi
Yaşam

İzmir'de evde çıkan yangında bir kişi zehirlendi

İzmir'in Buca ilçesinde, 5 katlı bir binanın 5'inci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında ev tamamen kullanılmaz hale gelirken, dumandan zehirlenen ev sahibi Tarık Yaman, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

DHA25 Şubat 2020 Salı08:08 - Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 08:08

Yangın, bugün saat 04.00 sıralarında Yenigün Mahallesi 268/1 sokakta bulunan 5 katlı bir apartmanın 5'nci katında çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede evin birçok noktasını sardı. Evde bulunan Tarık Yaman'ın balkona çıkarak yardım istemesi üzerine, komşuları durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahalede bulundu. İtfaiye ekipleri tarafından evden çıkartılan Yaman'ın dumandan zehirlenmesi üzerine, sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan Yaman'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, yangın ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Olay Yeri İnceleme ekipleri Yaman'ın evinde çalışma yaptı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

İran'da 5,7 büyüklüğünde deprem! Sınır köyünde kerpiçten yapılan bazı evler yıkıldı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

3 puanın geliri takıma
3 puanın geliri takıma

3 puanın geliri takıma

İki ülke arasında yeni kriz! ABD: Çin'e karşılık vereceğiz
İki ülke arasında yeni kriz! ABD: Çin'e karşılık vereceğiz

İki ülke arasında yeni kriz! ABD: Çin'e karşılık vereceğiz

İthalatı yasaklandı
İthalatı yasaklandı

İthalatı yasaklandı

Fuat Çapa: Çok üzgünüz
Fuat Çapa: Çok üzgünüz

Fuat Çapa: Çok üzgünüz
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.