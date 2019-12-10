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İzmir'de feci ölüm: Yaktığı ateşin üzerine düşüp öldü

İzmir'in Torbalı ilçesinde tarlasında ısınmak için ateş yakan bir şahıs, kalp krizi geçirip ateşin üzerine düşerek hayatını kaybetti. Şahsın cansız bedenini, kendisinden uzun süre haber alamadığı için durumdan şüphelenen ailesi buldu.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre olay, Torbalı ilçesi Karakızlar Mahallesi'nde bulunan Palamuttepe olarak bilinen bir zeytinlikte meydana geldi. 
 
İddiaya göre Ömer Karakurt (73) isimli şahıs, kendisine ait zeytinlikte çalışırken üşüdüğü için ateş yaktı. Yaşlı adam ateşin başında ısınırken kalp krizi geçirdiği tahmin edilerek ateşin üzerine düştü. Kalp krizinin etkisiyle kendisini alevlerden kurtaramayan Karakurt, yanarak feci şekilde can verdi.
 
Haftanın belirli günleri İzmir'den Torbalı'ya zeytinlikteki işleri için gittiği öğrenilen Ömer Karakurt'un cansız bedenini, kendisinden uzun süre haber gelmemesi üzerine tarlaya kontrole giden ailesi buldu. 
 
Büyük şok geçiren aile üyelerinin feryatları yürek dağladı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, Karakurt'un cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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