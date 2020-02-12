İzmir'de huzurevinde korkutan yangın

DHA 12.02.2020 13:40 - Güncelleme: 12.02.2020 13:40

Ürkmez Mahallesi'ndeki özel bir huzurevinde sabah saatlerinde yangın çıktı. Binanın çatısından yükselen alevleri fark eden huzurevi personeli, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine İzmir İtfaiyesi Güney Bölge Amirliğine bağlı Seferihisar, Gümüldür, Gaziemir ve Menderes müfrezelerinden 3 arazöz, 1 tonaj araç, 2 merdivenli araç ve AKS 112 aracından oluşan ekip, bölgeye sevk edildi. Bina boşaltılırken, ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın söndürüldü.

Maddi zararın meydana geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.