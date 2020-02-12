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Yaşam

İzmir'de huzurevinde korkutan yangın

izmir'in Seferihisar ilçesindeki özel bir huzurevinin çatısında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında, maddi zarar meydana geldi.

DHA12.02.2020  13:40 - Güncelleme: 12.02.2020  13:40

Ürkmez Mahallesi'ndeki özel bir huzurevinde sabah saatlerinde yangın çıktı. Binanın çatısından yükselen alevleri fark eden huzurevi personeli, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine İzmir İtfaiyesi Güney Bölge Amirliğine bağlı Seferihisar, Gümüldür, Gaziemir ve Menderes müfrezelerinden 3 arazöz, 1 tonaj araç, 2 merdivenli araç ve AKS 112 aracından oluşan ekip, bölgeye sevk edildi. Bina boşaltılırken, ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın söndürüldü.

Maddi zararın meydana geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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