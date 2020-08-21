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Yaşam

İzmir'de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı

İzmir Buca'da meydana gelen trafik kazasında iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

İHA21 Ağustos 2020 Cuma 22:19 - Güncelleme: 21 Ağustos 2020 Cuma 22:19
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Edinilen bilgiye kaza, saat 16.30 sularında İzmir’in Buca ilçesine bağlı Kaynaklar Mahallesi 2205 Sokak üzerinde, sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen iki araç kafa kafaya çarpıştı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aramasıyla, Acil Çağrı Merkezi tarafından olay yerine İzmir İtfaiyesi Merkez Bölge Amirliğine bağlı Bornova ve Evka1 İtfaiye Gruplarından AKS 110 ve yangın müdahale ekipleri ile 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araçlarda bulunan 7 kişi yaralanırken, araç içerisinde sıkışan bir kişi AKS 110 ekibi tarafından kurtarılarak 112 sağlık ekiplerine teslim edildi. Bir yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, yaralılar 112 ekiplerince hastaneye sevk edildi.

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