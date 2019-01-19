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İzmir'de iki grup arasında tartışmada1 kadın hayatını kaybetti

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bir kadın av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

  • AA
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Alınan bilgiye göre Örnekköy Mahallesi'nde bir sokakta aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerin av tüfeği ile ateş açması sonucu D.K. (50) vurularak ağır yaralandı.

Çevredekilerin durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirmesi üzerine D.K. olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

D.K. müdahalelere rağmen kurtulamadı.

Polis kadını vuran kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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