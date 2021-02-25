İSTANBUL 10°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Şubat 2021 Perşembe / 13 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3663
  • EURO
    8,9841
  • ALTIN
    419.49
  • BIST100
    1488.21
Yaşam

İzmir'de kaçak silah imalathanesine baskın

İzmir'de kaçak silah imalathanesine yapılan baskında bulunan genç kız ailesine teslim edildi.

AA25 Şubat 2021 Perşembe 23:42 - Güncelleme: 25 Şubat 2021 Perşembe 23:42
ABONE OL

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kurusıkı silahların dönüştürüldüğü kaçak silah imalathanesine düzenlenen operasyonda bulunan, 5 aydır kayıp olarak arandığı belirlenen 17 yaşındaki C.A, ailesine teslim edildi.

Ödemiş Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ihbar üzerine, Umurbey Mahallesi Sanayi Sitesi'nde bulunan kaporta atölyesine operasyon düzenledi.

Kepenkleri kapalı olan tamirhanenin üst katında yapılan aramada 5 aydır kayıp olarak aranan C.A. bulundu. Sağlık kontrolünden ardından pedagog eşliğinde ifadesi alınan C.A, ailesine teslim edildi. Daha önce de kaçtığı belirlenen C.A'nın ifadesinde yine kendi isteğiyle evden kaçtığını söylediği öğrenildi.

Atölyede kurusıkı tabanca dönüştürmeye yarayan aparatlar, namlusu açılmış kurusıkı tabanca ile fişekler ele geçirildi. Atölyedeki V.S. ve B.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.