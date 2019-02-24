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İzmir’in Konak ilçesinde bir malzeme deposunda yangın çıktı

İzmir’in Konak ilçesinde bulunan bir malzeme deposunda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

  • İHA
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Yangın, Alsancak semti Umurbey Mahallesi 1505 Sokakta bulunan malzeme deposunda 23.30 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan ve kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede büyüyen yangını kontrol altına alarak yangının diğer iş yerlerine sıçramasını önledi. Yangında yaralı veya can kaybı yaşanmazken, depoda maddi hasar meydana geldi. 
 
Yangının nedeni araştırılıyor. 
 

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