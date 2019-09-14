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İzmir'de meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti

İzmir'in Konak ilçesinde, belediyeye ait çöp kamyonu ile otomobilin çarpışması sonucu araçtaki 2 kişi ölürken, 2 kişi de yaralandı. Kamera görüntülerine yansıyan feci kazada, aracın hızlı olduğu yansıdı.

  • Ataşan Şen / STAR
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Kaza, saat 08.00 sıralarında, Alsancak Semti'nde meydana geldi. Şair Eşref Bulvarı'nda,  Çankaya yönünden Alsancak yönüne giden Vedat Toka idaresindeki 35 TGR 87 plakalı otomobil, Dr. Mustafa Enver Bey Caddesi'nden karşı şeride geçmek isteyen Raşit Başak idaresindeki 35 ERV 74 plakalı Konak Belediyesi çöp kamyonuna solundan çarptı. Kazayı gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Volkan Teke ve yanında bulunan, henüz kimliği belirsiz kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Çöp kamyonu içerisinde bulunan personellerden Murat M., ve Erkan S., ise yaralandı. Yaralılar ambulans ile çevre hastanelere kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan, kaza bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansırken, Vedat Toka idaresindeki otomobilin hızla çöp kamyonuna çarptığı, çöp kamyonun arkasında görevli personelin çarpışmayla takla attığı görüldü.

Sokak ortasındaki bıçaklı kavga saniye saniye kaydedildi

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