  İzmir'de mide bulandıran manzara! Fareler vitrine dadandı
Yaşam

İzmir'de mide bulandıran manzara! Fareler vitrine dadandı

İzmir'in Buca ilçesinde bir börekçide çekilen görüntüler mide bulandırdı. Tezgahta böreklerin üzerinde dolaşan fareyi gören vatandaşlar o anları anbean kaydetti.

IHA17 Aralık 2025 Çarşamba 10:36
İzmir'de mide bulandıran manzara! Fareler vitrine dadandı
İzmir'in Buca ilçesinde bir börekçide kaydedilen iğrenç görüntüler adeta mide bulandırdı. Vitrinde, böreklerin üzerinde gezen fareyi gören vatandaşlar o anları saniye saniye kaydederken, belediye ekipleri gece yarısı operasyonuyla işletmeyi mühürledi.

Olay, Buca ilçesi Şirinyer semtindeki bir börekçide meydana geldi. İşletmenin önünden geçen vatandaşlar, tezgahtaki ürünlerin bulunduğu cam vitrinde bir farenin cirit attığını fark etti. Börek tepsilerinin arasında rahat tavırlarla gezen fareyi cep telefonu kamerasıyla kaydeden vatandaşlar, hijyen skandalını gözler önüne serdi. Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler mide bulandırdı.

İŞLETMEDEN SAVUNMA: "TÜM ÜRÜNLERİ ÇÖPE ATTIK"

Görüntülerin tepki çekmesi üzerine işletme yetkilileri, olayın ardından mekanın ilaçlandığını savundu. Tedbir amaçlı olarak içeride bulunan tüm unlu mamullerin ve malzemelerin imha edilerek çöpe atıldığını iddia eden işletme, gerekli hijyen çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

ZABITA GECE YARISI KİLİT VURDU

Görüntüleri ihbar kabul eden Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde söz konusu börekçiye baskın düzenledi. Yapılan denetimlerde hijyen kurallarına aykırılıklar tespit edilirken, halk sağlığını tehlikeye atan işletme hakkında yasal işlem başlatıldı. Belediye ekipleri, iş yerini mühürleyerek ticari faaliyetten men etti.

