İzmir'de otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

DHA 20 Temmuz 2020 Pazartesi 19:28 - Güncelleme: 20 Temmuz 2020 Pazartesi 19:28

Seyrek mevki ile Kuş Cenneti arasındaki geniş otluk alanda, saat 15.20 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye İzmir İtfaiyesi Merkez ve Kuzey Bölge Amirliğine bağlı Seyrek, Çiğli, Bostanlı ve Merkez itfaiye gruplarından ekipler sevk edildi. Orman Bölge Müdürlüğü de çalışmalara 2 arazöz, 1 helikopter ve yangın söndürme uçağıyla destek verdi.

Yaklaşık 4 saat süren söndürme çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.