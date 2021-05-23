İSTANBUL 24°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Mayıs 2021 Pazar / 11 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3672
  • EURO
    10,234
  • ALTIN
    502.297
  • BIST100
    1459.57
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • İzmir'de parkta arkadaşı tarafından bıçakla ağır yaralanan kişi hastanede öldü
Yaşam

İzmir'de parkta arkadaşı tarafından bıçakla ağır yaralanan kişi hastanede öldü

İzmir'in Buca ilçesinde bir parkta arkadaşıyla kavga ederken göğsünden bıçakla yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

AA23 Mayıs 2021 Pazar 07:08 - Güncelleme: 23 Mayıs 2021 Pazar 07:09
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, Salih Can Çetin (22) ve arkadaşı D.Ö, Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki Demokrasi Parkı'nda alkol alırken henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine D.Ö, Çetin'i göğsünden bıçakla yaraladı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılan Çetin, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çetin'in cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şüpheli D.Ö, polis ekiplerince yakalandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.