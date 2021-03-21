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Yaşam

İzmir'de polisten kaçmaya çalışan sürücünün aracı, yaya köprüsünün korkuluklarına çarparak durdu

İzmir'in Karabağlar ilçesinde polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan sürücünün kullandığı otomobil, yaya köprüsünün korkuluklarına çarparak durdu. Araçtaki 3 kişi gözaltına alındı.

AA21 Mart 2021 Pazar 07:38 - Güncelleme: 21 Mart 2021 Pazar 07:39
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Umut Mahallesi'nde seyreden ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 35 ARF 100 plakalı otomobildekiler, uygulama yapan polisin dur ihtarına uymayıp kaçmaya başladı.

Otomobil, kovalamaca sırasında yaya köprüsünün korkuluk demirlerine çarparak durdu.

Yaya köprüsünün korkuluk demirleri otomobilin ön camından girip bagaj kısmından çıktı.

Kazanın ardından sürücü olay yerinden kaçtı. Otomobilde bulunan ve kazadan yara almadan kurtulan 3 kişi gözaltına alındı.

Zanlılara, yeni tip koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri için toplam 9 bin 450 lira idari para cezası uyguladı.

Polis, kaçan sürücüyü yakalamaya çalışıyor.

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