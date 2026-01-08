İSTANBUL 17°C / 3°C
8 Ocak 2026 Perşembe
Yaşam

İzmir'de sağanak ve fırtına alarmı: Cadde ve sokaklar göle döndü

İzmir'de etkili olan sağanak yağış ve fırtınanın ardından cadde ve sokaklar göle döndü, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük yaşadı. Öte yandan olumsuz hava koşulları nedeniyle vapur ve feribot seferleri de iptal edildi.

8 Ocak 2026 Perşembe 10:44
İzmir'de sağanak ve fırtına alarmı: Cadde ve sokaklar göle döndü
İzmir'de yağmur ve fırtına etkili oluyor.

Kentte gece saatlerinde başlayan yağmur zaman zaman şiddetini artırarak devam ediyor. Kuvvetli rüzgar da etkisini sürdürüyor.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar durak ve iş yerlerinin girişinde yağışın durmasını bekledi. Bazıları da şemsiyeyle yağmurdan korunmaya çalıştı.

Yollarda su birikintileri oluştu, vatandaşlar ve araçlar yolda ilerlemekte zorluk yaşadı. Ana yollarda trafik yoğunluğu oluştu.

Olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle vapur ve feribot seferleri iptal edildi.

İZDENİZ'den yapılan açıklamada, "İlimizi etkileyen olumsuz hava ve deniz koşullarının devam etmesi nedeniyle yolcu gemisi ve arabalı feribot seferlerimiz, saat 09.55 itibarıyla iptal edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Çiğli ilçesinde de tramvay seferleri aksadı. İzmir Tramvayından yapılan açıklamada, "Çiğli tramvay hatttında seferlerimiz hava koşullarına bağlı olarak yapılamamaktadır." denildi.

Karşıyaka ilçesinde ise hatta ağaç devrilmesi nedeniyle bazı istasyonlar arasında bir süre yapılamayan seferler, çalışmaların ardından normale döndü.

Karşıyaka'da Mavişehir Mahallesi 2040 Sokak'taki bir ağaç da kuvvetli rüzgar nedeniyle park halindeki araçların üzerine devrildi, araçlarda hasar oluştu.

İş yerleri önünde su biriken bazı esnaf, kurduğu pompalarla suyu tahliye etti.

